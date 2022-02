Modelo de identidade apresentado pelo Detran.RJ, em abril de 2019 - Divulgação

Publicado 03/02/2022 07:32

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) fará um mutirão em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo sábado (5/2). Serão oferecidos serviços relativos à identificação civil e à habilitação.

Para os serviços de emissão de primeira ou segunda via da carteira de identidade, o atendimento ao público acontecerá das 8h às 14h.

Já para os serviços referentes à habilitação, o atendimento será feito das 8h às 12h. O usuários poderão solicitar emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mudança ou adição de categoria, alteração de dados e troca de permissão para dirigir (PPD) para carteira definitiva.

O atendimento ocorrerá mediante agendamento prévio no site (www.detran.rj.gov.br) ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, no horário das 6h às 21h. Ao todo, serão oferecidas 7,9 mil vagas em 134 unidades espalhadas em municípios fluminenses. As inscrições foram liberadas no início da tarde desta quarta-feira (14/7).

Essa será a 51ª edição do mutirão, que está disponibilizando seis mil vagas para os diversos serviços e municípios em que a ação vai acontecer.

O órgão pede que os usuários respeitem o horário de agendamento, sem antecipação nem atrasos, para evitar aglomerações e longas filas devido à pandemia de coronavírus (Covid-19). O uso de máscara é obrigatório.

Quem precisar requerer a carteira da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) para visitação de detentos ou resolver assuntos ligados a serviços veiculares, tais como licença, emplacamento, transferência de propriedade e emissão de segunda via do Certificado de Registro Veicular (CRV), por exemplo, poderá agendar tal serviço para outras cidades, tendo em vista que em Guapimirim não haverá tais ofertas nesse mutirão

Isenção de taxas para pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência têm direito à isenção de taxa para a emissão de primeira ou segunda via da carteira de identidade e também de emissão ou renovação da CNH, conforme prevê a Lei Estadual nº 4.883/2006.

Para pedir a isenção, é necesário abrir um processo administrativo na sede do Detran.RJ, no Centro do Rio, ou em alguma das unidades do Ciretrans e do Sats, e apresentar um laudo médico, com data inferior a 180 dias (seis meses), contendo o tipo e o grau de deficiência, além do código da tabela de Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Caso o pedido seja aceito, o solicitante será chamado para ir ao Detran.RJ para realizar os exames médicos relativos ao serviço. Esses exames são pagos. Para obter uma carteira de motorista totalmente, gratuita, a pessoa com deficiência poderá se inscrever no programa Cidadania sobre Rodas, do próprio órgão, para receber aulas teóricas e práticas de direção.