No posto de atendimento virtual, o cidadão poderá fazer a inscrição, alteração ou regularização do CPFReceita Federal - Divulgação

Publicado 01/02/2022 21:48

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, agora tem um Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV), que funciona no primeiro andar da prefeitura, na Avenida Dedo de Deus nº 1.161, bairro Cantagalo.

Os cidadãos poderão emitir cópia da declaração e do recibo de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), além de consultar a restituição desse imposto, verificar se caiu na malha fina, consultar pendências fiscais de pessoas físicas e jurídicas, realizar inscrição de CPF, dar baixa e fazer alterações de CNPJ, entre outros.

Também será resolver nesse PAV Guapimirim cancelamento, inscrição e alteração de Cadastros de Imóveis Rurais (Cafir) e do Cadastro de Atividades Econômicas das Pessoas Físicas (CAEPF), emitir cópias de declarações e de recibos do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED) e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

Nesse posto virtual também será possível emitir a Guia da Previdência Social (GPS) e Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e realizar impugnações, manifestações de inconformidade e ingressar com recursos referentes a processos de pessoas jurídicas, com exceção de lucro real, presumido e arbitrado.

Com esse PAV, os contribuintes guapimirienses não vão precisar ir a outras cidades para resolver questões mais simples referentes à Receita Federal.

Vale lembrar que o novo PAV funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, nos mesmos horários de abertura da sede da Prefeitura de Guapimirim ao público.