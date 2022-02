A captura em horário noturno foi autorizada pela Justiça devido ao risco que o acusado representa para a família - Divulgação

A captura em horário noturno foi autorizada pela Justiça devido ao risco que o acusado representa para a famíliaDivulgação

Publicado 07/02/2022 12:42

Guapimirim – Um homem de 39 anos, identificado pelas iniciais G. S. S., foi preso em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (4/2), acusado de estuprar uma enteada de 17 anos e de assediar outra de 12 anos. A captura foi feita pela 67ª DP (Guapimirim), em cumprimento de ordem judicial expedida pelo Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Guapimirim.

O abusador passou a ter relação sexual com a adolescente de 17 anos mediante ameaça de assassiná-la a facadas e depois picotar o corpo, se ela se negasse a praticar o ato e se contasse para alguém. Por conta das constantes violações, ela agora sofre de graves transtornos psicológicos.

G. S. S. passou a assediar outra enteada de 12 anos e ameaçá-la de morte. Não aguentando mais a pressão, a jovem contou para a mãe o que estava acontecendo. Há vários áudios comprovando o aliciamento por parte do tal padrasto.

A mãe das adolescentes foi tirar satisfação com o marido, e este a ameaçou de morte se ela o denunciasse. Ele chegou a bater com lâmina de uma faca no rosto da esposa.

Apesar do medo, a mãe das jovens, que tem 35 anos, buscou ajuda no Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência (CRAM), em Guapimirim. O órgão, então, acionou a 67ª DP (Guapimirim), que a conduziu à delegacia para prestar depoimento.

G. S. S. é extremamente possessivo e ciumento. Só deixava a esposa sair de casa acompanhada dele ou de todos os filhos. De comportamento violento, ele ofendia constantemente a companheira, tentando obrigá-la a parar de tomar anticoncepcional, pois queria um filho.

Na delegacia, a mulher contou que morava com o réu há 13 anos e mais quatro filhos, sendo três do relacionamento anterior.

A prisão do criminoso ocorreu minutos após a expedição da ordem da judicial. A captura na residência, em horário noturno, foi autorizada devido ao potencial risco de morte que mãe e filhas corriam na convivência com o padrasto.

O acusado foi preso com base nos seguintes artigos do Código Penal (Lei nº 2.848/1940): 140 (injúria), 147 (ameaça), 147-B (limitação do direito de ir e vir, controlar ações e comportamentos mediante ameaça, causar dano emocional à mulher que prejudique o desenvolvimento e utilizar de meios que prejudiquem à saúde psicológica e autodeterminação), 213 (estupro) e 217-A (praticar ato libidinoso com menor de 14 anos).

O nome das vítimas não será divulgado, por se tratarem de menores de 18 anos e em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei nº 8.069/1990.