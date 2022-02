Uma criança é vacinada em Guapimirim contra o coronavírus - Secom - PMG - Imagem cedida ao O Dia

Uma criança é vacinada em Guapimirim contra o coronavírusSecom - PMG - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 08/02/2022 21:29

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) para crianças a partir dos 7 anos sem comorbidades já está disponível em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, na Praça Paulo Terra, no Centro.

No caso de crianças com comorbidades, deficiências e/ou imunossupressões, a imunização já está liberada para as que têm a partir dos 5 anos.

Na referida cidade, a vacinação para o público infantil teve início no último dia 19 de janeiro.

Atualmente, há duas vacinas liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para crianças: Pfizer, de 5 a 11 anos; e Coronavac, de 6 a 11 anos. Ambos os imunizantes estão aptos para adolescentes de 12 a 17 anos.

Para as demais populações-alvo – idosos, adolescentes e adultos em geral –, a imunização ocorrerá nos mesmos horários nos seguintes locais:

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.

Para adultos e idosos, são ofertados imunizantes da Coronavac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer.