Além da vacinação para crianças, acontece também a de idosos, adultos e adolescentes - Secom PMG - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 11/02/2022 07:02

Guapimirim – Crianças sem comorbidades a partir dos 7 anos já podem ser vacinadas contra o coronavírus (Sars-CoV-2) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (11/2), a ação para esse público acontecerá das 8h às 11h, das 8h às 11h, na Praça Paulo Terra, no Centro.

Às quartas-feiras, a imunização para a criançada também é feita no Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

Crianças a partir dos 5 anos, com comorbidades, imunossupressões ou deficiências podem se imunizar normalmente. Não é preciso esperar que a campanha atinja as faixas etárias de 6 e de 5 anos para isso.

Já a vacinação para idosos, população adulta em geral e adolescentes a partir dos 12 anos acontece de segunda a sexta-feira, também das 8h às 11h, nos seguintes locais:

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.

Vale frisar que para se imunizar é necessário apresentar um documento com foto (ex.: carteira de identidade, de motorista ou de órgão de classe profissional), comprovante de residência (ex.: conta de luz, de água ou de telefone / internet), caderneta de vacinação e Cartão do SUS.