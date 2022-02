Reciclagem é um ato de sustentabilidade - Lucas S. Costa - Divulgação

Reciclagem é um ato de sustentabilidade

Publicado 13/02/2022 15:47 | Atualizado 13/02/2022 15:57

Guapimirim – O programa de coleta de óleo de cozinha usado foi retomado em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (10/2). O objetivo é promover o descarte apropriado ao produto para evitar poluição na natureza. Para incentivar a participação da população, há uma recompensa.

Além de promover responsabilidade ambiental, o programa distribui um detergente de louças de 500ml para cada litro de óleo envasado e doado. De acordo com Prefeitura de Guapimirim ao O Dia, está em negociação com a empresa parceira a possível troca por outros itens de limpeza.

O óleo vegetal usado já pode ser entregue na sede da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, na Estrada do Bananal nº 1.919, no bairro Bananal. Fica próximo ao fórum. Se houver produto disponível para troca, a entrega será feita de imediato. Caso não, o nome será anotado até que os itens de limpeza cheguem.

O óleo de cozinha doado será transformado em sabão, detergente e outros produtos de limpeza. O óleo deverá ser armazenado em garrafa pet ou bombona.

Um litro de óleo despejado irregularmente no meio ambiente é capaz de poluir 20 mil litros de água.

O programa teve início em 2014 e já coletou 48.174 litros de óleo em Guapimirim. Com isso, evitou-se a poluição de mais de 963 milhões de litros de água.

A parceria é feita com a Grande Rio Reciclagem Ambiental, que fica em Nova Iguaçu.