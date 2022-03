Imagem ilustrativa de uma pessoa segurando um cartão do SuperaRJ - Divulgação

Publicado 29/03/2022 20:58 | Atualizado 29/03/2022 21:06

Guapimirim – A entrega do Cartão do SuperaRJ foi suspensa em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (29/3). De acordo com a prefeitura nas redes sociais, sem mencionar os motivos, isso teria sido uma determinação do governo fluminense.

O Dia apurou que em outros municípios fluminenses a retirada do cartão também foi cancelada. O governo fluminense estaria fazendo uma restruturação interna, após constatar, em levantamento, que vários dos beneficiários no estado do Rio de Janeiro nunca retiraram o cartão e que os valores estariam se acumulando. Havia pessoas com mais de R$ 2 mil a R$ 3 mil em conta. Ademais, está sendo investigada a suspeita de furto ou roubo desses cartões.

Os cartões são emitidos pelo governo estadual, e a entrega aos beneficiários fica a cargo das prefeituras.

Na página do SuperaRJ há um mensagem em pop-up, informando que a entrega dos cartões foi interrompida na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, “em virtude de uma restruturação interna”, e que a partir do dia 25 de março não haveria retirada em 13 cidades: Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo e São João de Meriti.

No site da Prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense, há um informativo, do dia 18 deste mês, avisando aos munícipes sobre a suspensão da entrega dos referidos cartões por decisão do governo estadual.

Segundo o Governo do Estado do Rio de Janeiro, não haverá prejuízo aos usuários, que podem requerer o benefício pelo telefone 0800-071-7474. A ligação é gratuita.

No último dia 9 de março, O Dia publicou que havia mais de 700 cartões do SuperaRJ disponíveis para a retirada em Guapimirim.

O SuperaRJ é o auxílio emergencial aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e concedido pelo governo fluminense, em meados de 2021, a pessoas de baixa renda gravemente afetadas pela pandemia de coronavírus (Covid-19) no Brasil. Entre os critérios para ter direito ao benefício vale destacar: estar registrado no Cadastro Único (CadÚnico) – o banco de dados do governo federal –, mas não estar recebendo o Auxílio Emergencial da União nem o Bolsa Família, por exemplo.