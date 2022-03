Momento em que Rayala Poliane é presa - Divulgação

Publicado 29/03/2022 16:21

Guapimirim – Uma mulher de 35 anos foi presa em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, na tarde dessa segunda-feira (28/3), por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim). Rayala Poliane de Paula Gonçalves Euclides dos Santos é acusada de uma tentativa de homicídio e de dois crimes de extorsão. Mãe de duas filhas – uma de 15 anos e outra de 7 anos –, ela costumava usar a filha adolescente para extorquir pessoas.

Tentativa de homicídio

Em 16 de abril de 2021, Rayala e a filha mais velha atraíram um rapaz de 18 anos para uma emboscada num local ermo no bairro Parada Modelo, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Um homem não identificado chegou por trás do jovem e desferiu facadas nas costas dele. Felizmente, a vítima conseguiu fugir e denunciar o ocorrido.

O rapaz conheceu a filha de Rayala num site de relacionamentos e passou a namorá-la. A adolescente se apresentava com o nome falso de “Priscila” e dizia que a mãe, Rayala, se chamava “Paula” e que seria uma prima.

A motivação do crime ainda é investigada. Para atrair a vítima, a adolescente – que foi levada ao local do crime pela própria mãe – disse que iria fugir de casa.

Crimes de extorsão

Em 26 de outubro de 2021, Rayala Poliane passou a ligar para um comerciante em Guapimirim para tentar extorqui-lo no valor de R$ 3 mil. Esse seria o preço do silêncio para não denunciá-lo pela mentira de que ele manteve relações com a filha mais velha, menor de idade. O homem procurou a 67ª DP (Guapimirim) para denunciar o crime.

Rayala Poliane também chantageava e extorquia o ex-companheiro, pai de suas duas filhas, com altas quantias em dinheiro. Se ele não concordasse com suas exigências, ela inventaria que ele estuprou as meninas. Por algumas vezes, o ex-marido cedeu à criminosa, pois ele havia ingressado com um pedido judicial de guarda das filhas e temia que um escândalo desse tipo poderia prejudicá-lo no processo. Não aguentando mais a situação, o homem foi à delegacia, em território guapimiriense, e denunciou os fatos.

Como se pôde perceber, as vítimas preferidas de Rayala Poliane são homens. Os nomes das filhas não serão divulgados, em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), já que ambas são menores de idade.

Investigações e prisão

A prisão de Rayala Poliane tinha sido determinada pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim. Ao capturá-la, foram cumpridos de uma só vez três mandados judiciais, um por tentativa de homicídio e outros dois por extorsão, conforme descrito nesta reportagem.

Rayala Poliane estava sendo monitorada pelo Setor de Inteligência da 67ª DP (Guapimirim) desde o final do ano passado, não tendo sido presa antes, porque se mudava constantemente de imóvel e de município. Em cada casa alugada, ela permanecia por apenas um mês para dificultar a captura.

A criminosa tinha se mudado para Rio das Ostras no último sábado (26), tendo sido capturada dois dias após, já que era monitorada. No momento da prisão, ela estava num carro com o atual companheiro – que dirigia – e suas duas filhas.

As filhas da ré foram entregues inicialmente ao Conselho Tutelar de Rio das Ostras e, posteriormente, levadas ao Conselho Tutelar de Guapimirim.

Também está em investigação se Rayala Poliane submetia a filha de 15 anos à prostituição com homens em troca de dinheiro.