Imagem ilustrativa de alguém sendo vacinado - pch.vector - Freepik - Creative Commons

Imagem ilustrativa de alguém sendo vacinadopch.vector - Freepik - Creative Commons

Publicado 28/03/2022 17:04 | Atualizado 28/03/2022 17:08

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começará a aplicar a quarta dose de vacina contra o coronavírus (Sars-CoV-2) em idosos acima dos 80 anos a partir dessa terça-feira (29/3), no horário das 8h às 11h, o de sempre.

Podem receber essa quarta dose quem tomou a terceira há pelo menos quatro meses. O intervalo é o mesmo para pacientes imunossuprimidos.

A imunização também é chamada de “segunda dose de reforço”. A primeira de reforço, nesse caso, seria a terceira aplicação.

A campanha para os idosos está disponível nos seguintes locais:

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

No caso de idosos que tiverem mobilidade reduzida ou doenças que limitem a locomoção, é possível procurar um posto de saúde próximo á residência e fazer o agendamento domiciliar.

Vale ressaltar que para se vacinar é preciso apresentar um documento com foto, um comprovante de residência, a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.