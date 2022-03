Cerimônia de lançamento do Cine+ e de outros programas culturais no Palácio Guanabara - Secec - Divulgação

Publicado 25/03/2022

Guapimirim – Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ganhará uma sala de cinema. O anúncio foi feito nessa quinta-feira (24/3) em evento no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, em Laranjeiras, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, e que contou com a presença de secretários e prefeitos das cidades contempladas por programas culturais.

Trata-se do Cine+, programa de democratização da arte que consiste na construção de salas cinematográficas para municípios com até 250 mil habitantes. E segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Guapimirim tem pouco mais de 61 mil moradores.

O Cine+ também vai contemplar os municípios de Itaocara, Casimiro de Abreu, Cabo Frio e Paraty. Apenas estes dois últimos contam com cinema.

Juntos, todas essas novas salas de cinema vão promover ao menos 1.440 sessões de filmes por ano, ademais de capacitação técnica e artística em curso de Exibição Cinematográfica Independente. Ao todo serão 120 vagas, sendo 20 por cidade, segundo a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec).

O Cine+ foi criado pela produtora cearense Quitanda Soluções Criativas, Instituto BR e Marco Zero, com patrocínio da Enel e da Secec, com financiamento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A produção executiva ficará por conta da Cinco Elementos Produções. Além disso, as prefeituras dos municípios contemplados darão apoio institucional, incluindo a de Itapipoca, no Ceará.

“As iniciativas culturais da Quitanda, em parceria com a Enel, falam muito da democratização do acesso à cultura que temos promovido nos últimos dois anos. Realizar esta ação conjunta, entre poder público e setor privado, mostra o quanto o estado está fortalecido. Essa é a cara do Rio de Janeiro e da cultura fluminense”, comentou a secretária de Estado de Cultura e Economia do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

A data de instalação dessa sala de cinema não foi informada.