Imagem do Vale da Lua, uma das belezas naturais de Guapimirim - Visite Guapi - Divulgação

Publicado 23/03/2022 16:51

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está organizando uma caminhada ecológica para as 8h do próximo dia 30 de março (quarta-feira). O passeio consiste em trilha, banho de cachoeira e apreciação das belezas naturais na Fazenda Colomi, no bairro Caneca Fina.

As inscrições terminam quando todas as 50 vagas estiverem preenchidas e devem ser feitas junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, por meio do telefone (21) 98927-9114.

Por tratar-se de trilhas de média e alta complexidades com uma hora e meia de caminhada, o passeio não é recomendado para quem tem baixa resistência física.

O acesso à fazenda deverá ser feito por meios próprios. Os inscritos deverão levar roupas de trilha e de banho, caso queiram curtir a cachoeira.

O custo para café e almoço é de R$ 20. Mais informações podem ser obtidas junto à referida secretaria.