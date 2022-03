Fotomontagem: do lado esquerdo, os bandidos presos em flagrante na BR-116; do lado direito, o material apreendido já na 67ª DP - Divulgação

Publicado 20/03/2022 12:52

Guapimirim – Três homens foram presos em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (20/3), após assaltarem uma filial das Lojas Americanas nessa cidade. Os ladrões foram identificados como Igor da Conceição Garajaú – vulgo “Queixinho” –, Gabriel Rosa Costa e Anderson Braga da Silva. A captura foi feita por agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM).

A loja em questão fica na Avenida Dedo de Deus, principal via de Guapimirim. Um auxiliar de trânsito viu os assaltantes entrando no estabelecimento com bolsas grandes e em comportamento suspeito, tendo então acionado policiais militares. Os criminosos foram abordados por policiais, quando passavam pela Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), dentro de um veículo Spin amarelo caracterizado como táxi, que circula na capital fluminense, de número 057, supostamente da cooperativa TransLeblon, que tem ponto fixo no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio.

Com os assaltantes, foram apreendidos um revólver calibre 32 e mais de 40 caixas de telefones celulares. Todo o material foi encaminhado a 67ª DP (Guapimirim), e os bandidos, presos em flagrante.

Apurações preliminares indicam que os ladrões recebiam informações sobre policiamento nas ruas de Guapimirim por meio de um ex-morador dessa cidade. Os assaltantes são de três comunidades cariocas: Manguinhos, Fazendinha e Providência.

Igor Garajaú já tem como “hobby” assaltar as Lojas Americanas. Em 2019, ele foi preso em flagrante pelo mesmo tipo de delito, também com o uso de arma de fogo, em Saquarema, na Região dos Lagos. Em 2020, ele foi sentenciado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a 9 anos e 6 meses de prisão em regime fechado mais o pagamento de 106 dias-multa. Em 2021, ele teve a pena reduzida para 6 anos e 8 meses em regime fechado mais 16 dias-multa.