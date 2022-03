Menino é vacinado contra o coronavírus durante o Bloco da Saúde, da Prefeitura de Guapimirim, durante o período de carnaval de 2022 - Secom PMG - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 16/03/2022 06:37

Guapimirim – A imunização contra o coronavírus (Covid-19) para crianças a partir dos 5 anos com ou sem comorbidades, deficiências ou imunossupressões continua em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (16/3), das 8h às 11h, na Praça Paulo Terra, no Centro.

Às quartas-feiras, a campanha focada em crianças também é realizada nos postos de saúde do Vale das Pedrinhas e do Orindi na mesma faixa horária.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto, um comprovante de residência, o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Já a vacinação para idosos, adultos de 18 a 59 anos e adolescentes de 12 a 17 anos acontece também das 8h às 11h e nos seguintes locais:

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

Dados da pandemia

Guapimirim já contabilizou um total de 9.501 casos confirmados de coronavírus e 206 mortes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Isso desde o início da pandemia no Brasil em 2020 até essa terça-feira (15/3).

A rede municipal de saúde ainda tem um paciente internado de Covid-19, o mesmo número desde o último balanço divulgado no dia 10 deste mês.