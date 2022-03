Itens apreendidos durante a operação que culminou na prisão de três pessoas - Divulgação

Publicado 11/03/2022 22:24

Guapimirim – Três pessoas foram presas por tráfico de drogas nessa quinta-feira (10/3), durante uma ação conjunta entre a 67ª DP (Guapimirim) e o Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP), vinculado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) em Teresópolis. Bruna Gabriela de Oliveira Theodoro, de 31 anos, Jorge Luís Duarte de Oliveira – vulgo “G3” –, de 43 anos, e Ester Avelino Martins, de 46 anos, são acusados de enviar cocaína de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para a cidade vizinha de Teresópolis, na Região Serrana.

A prisão do três criminosos só foi possível graças às ações de inteligência entre a 67ª DP (Guapimirim) e o MPRJ. Os acusados estavam sendo monitorados.

Bruna Theodoro e Jorge Oliveira foram presos em flagrante. Ela tinha ido de Teresópolis a Guapimirim para se encontrar com o comparsa e buscar uma carregamento de entorpecentes que seriam revendidos na cidade da Região Serrana. Com essa dupla foram apreendidos 120 “sacolés” de cocaína.

A droga apreendida seria repassada a um criminoso cujo apelido é “Jacko”. Ele já foi identificado pela Polícia Civil.

Durante uma diligência na casa de Jorge Oliveira, foram apreendidos mais 15 “sacolés” de cocaína, duas balanças de precisão, vários sacos plásticos vazios, uma pistola CZ (tcheca) 9 milímetros e mais 30 cartuchos íntegros desse mesmo calibre. Na ocasião, Ester Martins, companheira de Jorge, foi presa em flagrante.

Em todas os “sacolés” apreendidos havia uma etiqueta com uma inscrição “Mulher do Brabo”, que, segundo as investigações, seria uma referência a Esther, esposa de Jorge Oliveira, e que este seria bravo. No interior do imóvel, os agentes também encontraram etiquetas avulso.

Tanto Jorge Oliveira quanto a esposa Esther Martins possuem condenações anteriores por tráfico de entorpecentes.