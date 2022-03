Da esquerda para a direita: a juíza Rafaela de Freitas, a prefeita Marina Rocha e o secretário municipal de Comunicação, Richard Équel - Secom PMG - Imagem cedida ao O Dia

Da esquerda para a direita: a juíza Rafaela de Freitas, a prefeita Marina Rocha e o secretário municipal de Comunicação, Richard ÉquelSecom PMG - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 09/03/2022 12:32 | Atualizado 09/03/2022 13:15

Guapimirim – A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Brasil-RJ), e seu vice-prefeito Natalício da Farmácia lançaram o programa Mulher Mais Segura em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A cerimônia de inauguração aconteceu na Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, coincidindo com o Dia Internacional da Mulher, nessa terça-feira (8/3).

Na ocasião, foi entregue uma viatura zero quilômetro personalizada com a logomarca do programa e será utilizada pela Guarda Civil Municipal. As ações do Mulher Mais Segura serão coordenadas pelo Comarca de Guapimirim, em parceria com a prefeitura e a polícia, para o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e sexual.

A base do programa fica na sede da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, no bairro Bananal.

“Nós temos uma cidade com alto índice de violência contra as mulheres. E não adianta a gente só falar, discursar, fazer roda de conversa, colocar a camisa e para a rua fazer passeata. Não adianta só isso. Nós temos que ter atitude, e aqui é mais uma prova de atitude dessa administração pública em harmonia com o Judiciário e com o Legislativo e de presente para a população de Guapimirim”, disse a prefeita Marina Rocha (Brasil-RJ).

Entre os presentes também estavam a juíza Rafaela de Freitas, da Comarca de Guapimirim, o tenente-coronel e comandante do 34º Batalhão de Polícia Militar, Leonardo Oliveira, além de vereadores e secretários municipais.

“Quando li o convenio firmado entre o Município e o Tribunal de Justiça [do Estado do Rio de Janeiro], fiquei bastante empolgada e feliz. As cláusulas são fantásticas. Acho que tem bastante potencial de garantir uma melhor qualidade de vida e uma melhor proteção para as mulheres de Guapimirim. Eu acho que é o vigésimo evento de proteção à mulher. De fato, tenho que admitir que me surpreende bastante a preocupação efetiva desse governo com a proteção das mulheres, a sensibilidade e a real vontade de mudar esse quadro a que somos submetidas cotidianamente (...); não se muda absolutamente, não se muda um quadro, não se muda um machismo estrutural a não se através da educação, e o projeto visa muito a educação efetiva, a participação das escolas e a informação das mulheres. Fico muito feliz por ver que o Município foge do senso comum do ‘parabéns por ser mulher’, foge completamente, porque não é isso que a gente busca. A gente busca a efetiva igualdade de direitos, a gente busca a promoção dos direitos humanos e se sentir protegida”, elogiou a magistrada.

Desde que assumiu o Executivo guapimiriense em janeiro de 2021, Marina Rocha (Brasil-RJ) tem investido em capacitações e políticas públicas de proteção à mulher. Em agosto passado, por exemplo, Guapimirim sediou o Encontro Estadual de Guardas Municipais do Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de capacitar guardas municipais a prestarem assistência e atendimento de emergência a mulheres vítimas de violações de direitos humanos e de violência.

Também em agosto do ano passado, servidores da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim participaram de um curso de Formação de Auxiliar de Trânsito que incluiu noções de atendimento a mulheres vítimas de violência.

Marina Rocha (Brasil-RJ) tem 32 anos e é a primeira mulher a assumir o comando de Guapimirim desde que o município foi emancipado em 1990. Em 2012, aos 21 anos, foi eleita a vereadora mulher mais jovem e a mais votada na história da cidade. Ela também já foi secretária e também deputada estadual.

O fato de uma mulher governar Guapimirim contrasta com a política local, quando se observa que dos atuais nove vereadores nenhuma mulher foi eleita para a Câmara Municipal. Esse é um importante desafio a ser superado em termos de políticas públicas de igualdade entre homens e mulheres na política.