Nesse calorzão todo, a natação é uma excelente opção de esporteDavid Mark - Pixabay - Creative Commons

Publicado 03/03/2022 19:16 | Atualizado 03/03/2022 19:20

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para atividades esportivas como jiu-jitsu, capoeira, futebol, futsal, natação e hidroginástica. De acordo com a prefeitura nas redes sociais, podem se cadastrar pessoas de todas as idades.

As inscrições devem ser feitas de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro. Fica na antiga sede da prefeitura.

Para poder participar das atividades é necessário apresentar cópia da carteira de identidade, um comprovante de residência e um atestado médico autorizando o candidato a realizar as práticas esportivas.

No mês passado, a prefeitura já havia aberto inscrições para algumas modalidades esportivas, entre elas a capoeira. E isso aconteceu após uma reunião com representantes do setor.