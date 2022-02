Em Guapimirim, a nova fase de vacinação contra o Covid-19 incluiu as crianças a partir dos 5 anos com ou sem comorbidades - Secom PMG - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 26/02/2022 16:17

Guapimirim – O Bloco da Saúde levou à população de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vacinação, conscientização e diversão nessa sexta-feira (25/2). O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúdem aconteceu na Praça da Emancipação, no Centro, e foi de 8h às 17h.

Houve vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2), realização de testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis, tais como HIV, sífilis e de hepatites B e C, além de conscientização sobre uso de máscaras, de preservativos nas relações sexuais e também contra arboviroses no combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya.

A imunização contra o Covid-19 incluiu as crianças a partir dos 5 anos com ou sem comorbidades, além populações-alvo de outras faixas etárias.

“Carnaval, não tenho pressa. Saúde, sim, me interessa. E é dessa forma que a gente festeja o carnaval de 2022, com esse time maravilhoso da Vigilância em Saúde, que prioriza a saúde das pessoas, fazendo testes de prevenção, vacinando as nossas crianças, de 5 anos ou mais, fazendo a terceira dose e mostrando para as pessoas que em primeiro lugar é a nossa saúde, porque momentos de carnavais nós vamos ter muito mais”, disse a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB).

Devido à pandemia de coronavírus, Guapimirim não terá carnaval de rua. A prefeitura decidiu celebrar a data levando serviços de saúde e diversão. Um trenzinho circulou pelas redondezas, buscando pessoas para se vacinarem. Alguns personagens infantojuvenis, como heróis e princesas também marcaram presença e animaram a criançada, que ainda pôde comer pipoca e tirar ‘selfies’.

“Na verdade, o carnaval para a gente não interessa, não tem pressa. Saúde é o que interessa. E como nos outros também, a gente vem fazendo uma ação de saúde, de prevenção e de combate. Hoje a gente está aqui oferecendo vacinação para crianças maiores de cinco anos e está oferecendo teste de HIV, sífilis e hepatites virais como a B e C e fazendo a prevenção, que vem com o verão e com isso o Aedes Aegypti (...)”, explicou a coordenadora de Vigilância em Saúde, Sabrina Santana.