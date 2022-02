Logomarca do Prouni - Divulgação

Logomarca do ProuniDivulgação

Publicado 24/02/2022 12:24

Inscrição válida para estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares

Guapimirim – Estudantes de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que participaram da edição de 2020 ou de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão se inscrever para a edição de 2022 do Programa Universidade para Todos (Prouni). O prazo termina nessa sexta-feira (25/2), às 23h59 pelo horário de Brasília.

A utilização das notas de 2020 do Enem foi autorizada via decreto presidencial no último dia 18 de fevereiro. No caso de quem tiver feito as duas edições do exame, será então considerada automaticamente a nota maior.

Para participar, o candidato precisa ter obtido a média mínima de 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação. Será permitido optar por até duas instituições, cursos e turnos.

Além disso, a candidata ou o candidato precisa ter cursado o ensino médio em escola pública ou em escola particular – na condição de bolsista integral, ser pessoa com deficiência, autodeclarar-se indígena e não possuir diploma de ensino.

Até dezembro passado, só poderiam participar do Prouni os estudantes da rede pública municipal, estadual ou federal. Após uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e que foi alvo de críticas por especialistas em educação, o programa passou a incluir os alunos do ensino médio da rede privada.

Professores da rede pública de ensino da educação básica, com ou sem diploma de ensino superior, poderão concorrer ao Prouni. O mesmo vale para quem pretende seguir carreira, que poderá reivindicar bolsa para cursos de pedagogia ou para a formação no magistério, conforme estabelecido na Medida Provisória nº 1.075/2021.

Bolsas integrais e parciais

Ao todo serão ofertadas 273.001 vagas, sendo 181.036 bolsas de 100% cada e 91.965 bolsas de 50% cada distribuídas em 1.085 instituições de ensino superior (IES) privadas.

Para concorrer a uma bolsa integral, a renda bruta familiar per capita deve ser de até um salário e meio. E para uma bolsa parcial, a renda bruta familiar per capita deve ser de até três salários mínimos. O salário mínimo vigente é de R$ 1.212,00

Para calcular a renda bruta familiar per capita (por pessoa), basta somar os rendimentos (salários, aposentadorias, pensões e outras de renda) de todos os residentes de um imóvel e dividir pelo total de moradores, incluindo crianças, profissionais autônomos e liberais e desempregados.

Se o total for de até R$ 1.818,00 (um salário e meio por pessoa), o candidato poderá concorrer a uma bolsa integral. E se for de R$ 1.818,01 até R$ 3.636,00 (três salários mínimos), então poderá disputar uma bolsa parcial.

Veja um exemplo: imagine que numa casa com cinco pessoas, apenas duas trabalham, uma ganha R$ 1.300,00 e outra, R$ 1.700,00. O somatório das rendas é de R$ 3.000,00. Pega-se então esse montante e divide pelo número de moradores, neste caso cinco. Logo, o resultado final é de R$ 600,00 por pessoa.

1ª etapa de cálculo: R$ 1.300,00 + R$ 1.700,00 = R$ 3.000,00.

2ª etapa de cálculo: R$ 3.000,00 / 5 = R$ 600,00.

Como se inscrever

O resultado da primeira chamada do Prouni poderá ser divulgado até o próximo dia 2 de março. E a segunda chamada, no dia 21 do mesmo mês.