Imagem ilustrativa de coronavírusHarryarts - Freepik - Creative Commons

Publicado 24/02/2022 05:12

Guapimirim – A imunização de crianças a partir dos 6 anos sem comorbidades contra o coronavírus (Sars-CoV-2) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, continua nesta quinta-feira (24/2), das 8h às 11h, na Praça Paulo Terra, no Centro.

Também haverá vacinação voltada ao público infantil no Posto de Saúde da Vila Olímpia, na mesma faixa horário. A campanha itinerante nesse bairro é feita às quintas-feiras.

Vale lembrar que crianças a partir dos 5 anos com comorbidades, imunossupressões e deficiências podem se vacinar normalmente sem ter de esperar a campanha alcançar a faixa etária.

Cabe destacar que a imunização de adolescentes, idosos e adultos em geral acontece de segunda a sexta-feira, também das 8h às 11h, em cinco locais:

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.