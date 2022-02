As arboviroses são doenças endêmicas provocadas pelo mosquito Aedes Aegypti - Secom/Divulgação

Publicado 23/02/2022 15:19

Guapimirim – Em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o carnaval será “celebrado” de um jeito diferente. Em meio à pandemia de coronavírus (Sars-CoV-2), sem a tradicional folia, o Bloco da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá atividades, tais como: vacinação contra Covid-19 para crianças a partir dos 5 anos sem comorbidades, testes rápidos de sífilis e de HIV e conscientização contra as arboviroses. O evento ocorrerá na próxima sexta-feira (25/2), das 8h às 17h, na Praça da Emancipação, no Centro.

Para se imunizar, é preciso apresentar um documento com foto, a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS e um comprovante de residência.

Em relação aos dois exames de sangue citados, o resultado sai em poucos minutos e é fácil de fazer, com apenas algumas gotas de sangue. Em caso de positivo para uma ou ambas as doenças, o paciente será orientado a buscar a medicação – fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para começar o tratamento o mais breve possível.

As arboviroses são doenças endêmicas provocadas pelo mosquito Aedes Aegypti, como febre amarela, dengue, zika e chikungunya. É fundamental que as pessoas tenham consciência de não deixar água parada em pneus velhos, garrafas e plantas sobre como evitar a proliferação do inseto transmissor.

O uso de máscara será obrigatório no local.