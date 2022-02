Fachada da 67ª DP (Guapimirim), no bairro Bananal - Divulgação

Guapimirim – Um estelionatário foragido da Justiça desde 2019 foi preso na noite desse domingo (20/2) em cumprimento do mandado de sentença transitada em julgado – quando não há mais como recorrer – por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). A captura de Leandro Siqueira dos Santos, de 42 anos, foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim), enquanto estava num bar na Praia de Mauá, no município vizinho de Magé.

O criminoso era monitorado pelo Setor de Inteligência da 67ª DP (Guapimirim), que soube que ele estaria num botequim em determinado horário para se encontrar com amigos. Os agentes, então, enviaram uma viatura descaracterizada ao local com quatro horas de antecedência para esperar sua chegada.

Leandro dos Santos já tinha sido preso pela primeira vez em 2015 com vários documentos falsos, contendo sua fotografia, mas os nomes de terceiros, tendo conseguido empréstimos bancários de aproximadamente R$ 5 mil cada um. Ele sacaria o dinheiro e as dívidas ficariam para as vítimas do estelionato.

Durante a primeira prisão, Leandro dos Santos estava com documentação falsa e com um veículo Ford Ecosport, fruto de roubo, o que fez com que sua prisão fosse em flagrante. O golpista tentou subornar os policiais com uma quantia de R$ 3 mil para não ir para a cadeia, mas os agentes recusaram.

Leandro dos Santos foi preso com base nos seguintes artigos do Código Penal (Lei nº 2.848/1940): 297 (falsificação de documentos), 304 (uso de documento falso), 171 (estelionato), 180 (receptação) e 333 (corrupção ativa, ao tentar subornar funcionário público).

Depois de algum tempo em cana, ele pôde responder em liberdade ao processo penal até que passou para a condição de fugitivo em 2019, após ser condenado pelos delitos praticados. Ele foi sentenciado a 10 anos e oito meses em regime fechado.

Curiosamente, o réu foi capturado ontem (20) pelos mesmos policiais civis que o prenderam em 2015, quando eles eram lotados na 66ª DP (Piabetá).