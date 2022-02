Divulgação - Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

Publicado 20/02/2022 15:36

O Partido Agir – antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC) – promoveu uma reunião para discutir as eleições de 2022 e apresentar as diretrizes internas aos futuros candidatos a deputado estadual e federal e a outros cargos eletivos. O encontro, do qual foi registrado por O Dia, ocorreu na manhã desse sábado (19/2), no Hotel Novotel, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, próximo ao Aeroporto Santos Dumont, e reuniu lideranças da legenda, que continua usando o número 36.

Entre os presentes conhecidos estavam o presidente nacional do Agir, Daniel Tourinho, e o presidente do Diretório Estadual no Rio de Janeiro, Júlio Rocha.

O evento partidário contou com a presença da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, que é do Partido da Mulher Brasileira (PMB), que foi acompanhada dos secretários municipais de Educação de Guapimirim, Ricardo Almeida, e de Comunicação, Richard Équel.

Marina Rocha (PMB-RJ) viajou 70 quilômetros – de Guapimirim à capital carioca – para prestigiar o irmão Júlio Rocha, que assumiu o diretório, recentemente, com a missão de “modernizar” o Agir para as próximas eleições, de modo que a legenda conquiste cadeiras na esfera legislativa e supere a cláusula de barreira, que restringe a atuação partidária se a legenda não obtiver um percentual mínimo de votos nas urnas.

Durante o encontro, o dirigente nacional Daniel Tourinho disse que é dever dele eleger um deputado federal pelo Rio de Janeiro e do dirigente regional do Agir de eleger dois deputados estaduais.

“Estou muito orgulhoso da presença de todos nesse encontro e sei da responsabilização da modernização deste país. Estou ciente dos desafios que teremos para eleger nossos candidatos, por não dispormos de tempo de televisão, mas nossa família gosta de desafios. Assumo a responsabilidade de gerir o diretório estadual do partido com bastante empenho para que possamos elevar o nome do partido a um novo patamar político”, disse Júlio Rocha (Agir-RJ).

A mudança de nome de PTC para Agir foi aprovada em maio do ano passado durante o encontro nacional em Copacabana, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.