Agente da defesa civil de Guapimirim atuando em Petrópolis - Divulgação/Rede social

Publicado 18/02/2022 07:47 | Atualizado 18/02/2022 07:53

Guapimirim – Agentes da Defesa Civil Municipal de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estão auxiliando no resgate às vítimas da enchente da última terça-feira (15/2) em Petrópolis, na Região Serrana.

“(...) E hoje designei uma equipe da Defesa Civil para ajudar nas buscas, resgates e salvamentos em Petrópolis, que nesse momento encontra-se em estado de calamidade pública”, escreveu a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), nas redes sociais.

O socorro à cidade vizinha ocorre no momento em que a Defesa Civil de Guapimirim atua no próprio território para minimizar os estragos provocados pelas chuvas dos últimos dias, que fizeram com que 55 famílias deixassem seus domicílios por alagamentos e/ou risco de desabamento das moradias. Em hora e meia choveu 130 milímetros, o equivalente ao esperado para 13 dias de temporais para fevereiro.

É lógico que as chuvas em Guapimirim não se comparam ao horror vivido pelos cidadãos da Cidade Imperial, que em seis horas de chuva registrou 260 milímetros. As imagens de imóveis desabando, de pessoas se afogando, de água cobrindo ônibus e da correnteza arrastando veículos e árvores pareciam cenas de filmes de fim de mundo. Petrópolis vive um ambiente apocalítico e desolador.

Até às 19h35 dessa quinta-feira (17/2), já foram contabilizados ao menos 117 mortes em Petrópolis, e ao menos 24 pessoas foram resgatadas com vida, segundo o governo estadual.

Previsão de mais chuvas

As previsões não são nada animadoras. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo aviso de chuvas intensas entre o fim da tarde dessa quinta-feira (17) e a manhã desta sexta-feira (18) para Guapimirim, Petrópolis e outras cidades fluminenses. O alerta vermelho, de ‘grande perigo’, prevê chuvas com mais de 60 milímetros por hora ou de mais de 100 milímetros por dia, com risco de vento superior a 100 quilômetros por hora, danos em imóveis, queda de árvores, falta de luz, descargas elétricas, enxurradas e ‘grandes transtornos no transporte rodoviário’.

Ainda tentando minimizar os danos provocados pela chuva da última segunda-feira (14), trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Guapimirim estão atuando na desobstrução de vias alagadas, com excesso de lama e onde houve queda de árvores, além da limpeza de bueiros para melhorar o escoamento da água.

Já a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil guapimiriense, prevendo novos temporais, faz o mapeamento da área de riscos, instala novas sirenes de emergência e na retirada de famílias que tiveram suas casas inundadas ou avariadas.

O alerta vermelho do Inmet abrange os seguintes municípios fluminenses: Areal, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Mendes, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Petrópolis, Queimados, São José do Vale do Rio Preto, Seropédica, Teresópolis e Vassouras.

Em caso de fortes temporais, os órgãos de meteorologia recomendam que os aparelhos elétricos e quadros de energia em geral sejam desligados. É importante evitar ao máximo carregar o celular para não sofrer choque.

Em caso de enxurrada, é recomendado colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos para protegê-los.

E em caso de emergência, de deslizamento de terra próximo a residências, inundações nas mesmas ou desmoronamento, é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199. O número é o mesmo para qualquer lugar do país.

Em Guapimirim, por exemplo, a população também pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (21) 2632-2947.