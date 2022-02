Temporal em Guapimirim desta semana - Redes Sociais - Divulgação

Publicado 16/02/2022 16:10

Guapimirim – As fortes chuvas dos últimos dias em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, afetaram o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tornando o serviço 192 inoperante. É que a base telefônica do Samu guapimiriense fica na Cidade Imperial.

Por conta disso, um novo telefone foi disponibilizado, temporariamente, para os cidadãos guapimirienses que precisarem acionar o Samu: (21) 2632-2112. O número pertence à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil.

O referido município da Baixada Fluminense também é prejudicado pelos temporais dos últimos dias. A chuva da última segunda-feira (14/2) inundou 55 casas em sete bairros e afetou várias famílias , entre elas 17 famílias no bairro Sapê, oito no Parque Santa Eugênia, 10 no Jardim Guapimirim, 12 no Status e três no Centro, segundo a prefeita Marina Rocha (PMB-RJ) nas redes sociais.

O volume de água que caiu em uma hora e meia em Guapimirim foi de 130 milímetros, o equivalente ao esperado para 13 dias de chuvas durante o verão.

forte temporal da última segunda-feira (14) também alagou bares, farmácias e outros estabelecimentos comerciais.

A líder guapimiriense informou que várias famílias que deixaram seus imóveis preferiram ficar na casa de parentes e amigos em vez de um abrigo público e que funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos estão visitando as famílias afetadas para prestar auxílio.

Doações

Em janeiro deste ano, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o Parque Estadual dos Três Picos (PETP) deram início à campanha Verão 2022 para arrecadar colchonetes, roupas de cama e produtos de higiene para as vítimas das chuvas nos municípios do entorno do parque. Com o caos em Petrópolis, os órgãos estão reforçando a campanha. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (21) 2649-6847.

O Parque Estadual dos Três Picos abrange os municípios de Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Silva Jardim e Teresópolis.

O PETP entregou, nesta quarta-feira (16), doações em Petrópolis, como fronha, lençol, shampoo, pasta de dente, papel higiênico, fralda descartável, absorvente, entre outros.

As doações podem ser entregues nos seguintes núcleos do PETP:

Guapimirim

Núcleo Paraíso - Rodovia Estadual RJ-122, km 11, Estrada do Paraíso, s/nº.

Cachoeiras de Macacu

Núcleo Jequitibá - Estrada do Jequitibá, nº 145 - Boca do Mato.

Nova Friburgo

Núcleo Três Picos - Estrada dos Três Picos, s/nº, Três Picos.

Teresópolis

Núcleo Jacarandá - Estrada do Jacarandá, s/nº, Bairro Meudon.

Núcleo Vale da Revolta – BR-116, km 84,5 da Rodovia Rio-Teresópolis.

Além de produtos de higiene pessoal, roupas de cama e colchonetes, também é possível ajudar às vítimas petropolitanas com água mineral, álcool em gel e máscaras em outros locais no estado do Rio de Janeiro.

Em Petrópolis, por exemplo, todas as paróquias estão recebendo donativos.

Em Teresópolis, também na Região Serrana, aso doações podem ser entregues na Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).

Na cidade do Rio de Janeiro, há vários pontos, entre eles: a sede da Cedae, no Centro; na Câmara dos Vereadores, na Cinelândia; no Estádio do Maracanã; nos postos da Polícia Federal na Zona Portuária, no Leblon e no Shopping Rio Sul; e nos postos da Polícia Militar.