Imagem ilustrativa de atos de doações - Freepik - Creative Commons

Imagem ilustrativa de atos de doaçõesFreepik - Creative Commons

Publicado 14/01/2022 15:55 | Atualizado 14/01/2022 15:56

Guapimirim – As fortes chuvas de verão em solo fluminense e em outras regiões do país, infelizmente, já fazem parte do calendário nacional. Por conta disso, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o Parque Estadual dos Três Picos (PETP) estão promovendo a Campanha Verão 2022, com a arrecadação de produtos de higiene pessoal, roupas de cama e colchonetes para ajudar as famílias que ficaram desabrigadas, decorrentes das inundações e deslizamentos de terra das últimas semanas na Região Serrana do Rio de Janeiro. Os itens arrecadados poderão ser distribuídos às cinco cidades do entorno por meio dos respectivos órgãos da Defesa Civil Municipal.

O território do PETP abrange uma área de 65 mil hectares nos municípios de Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Silva Jardim e de Teresópolis.

A Campanha Verão 2022 começou no último dia 10 de janeiro e é feita por meio do Programa PETP Solidário, um projeto permanente do Parque Estadual dos Três Picos.

“Essa campanha é um gesto admirável e que reflete a integração da unidade de conservação com a população que a rodeia. Pedimos que todos que puderem, doem e ajudem essas famílias que tanto precisam e merecem uma vivência digna e tranquila”, instou o secretário de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha.

“Recentemente fizemos uma campanha de doação de alimentos, quando pudemos distribuir mais de 200 kg de mantimentos para famílias carentes de três cidades. Pretendemos fazer uma ainda maior, pois conseguimos enxergar claramente a necessidade disso na nossa comunidade”, destacou o gestor do PETP, Alexandre Donato de Sá.

Em outubro de 2021, o Programa PETP Solidário arrecadou alimentos para ajudar as famílias de baixa renda afetadas pela pandemia de coronavírus (Covid-19) no Brasil, conforme noticiado por O Dia.

As doações poderão ser entregues em algum dos quatro municípios onde o PETP possui núcleos:

Guapimirim

Núcleo Paraíso - Rodovia Estadual RJ-122, km 11, Estrada do Paraíso, s/nº.

Cachoeiras de Macacu

Núcleo Jequitibá - Estrada do Jequitibá, nº 145 - Boca do Mato.

Nova Friburgo

Núcleo Três Picos - Estrada dos Três Picos, s/nº, Três Picos.

Teresópolis

Núcleo Jacarandá - Estrada do Jacarandá, s/nº, Bairro Meudon.

Núcleo Vale da Revolta – BR-116, km 84,5 da Rodovia Rio-Teresópolis.