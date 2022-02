A imunização para crianças nesses dois bairros ocorre todas as quartas-feiras - Divulgação/Arquivo

Publicado 16/02/2022 09:18 | Atualizado 16/02/2022 09:26

Guapimirim – Os bairros do Vale das Pedrinhas e do Orindi, ambos em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terão vacinação itinerante contra o coronavírus (Sars-CoV-2) para crianças, nesta quarta-feira (16/2), das 8h às 11h, nos respectivos postos de saúde. Para as que não têm comorbidades, a idade mínima é a partir dos 7 anos. Já para as que têm, a partir dos 5 anos.

A imunização para crianças nesses dois bairros ocorre todas as quartas-feiras, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Também é possível vacinar o público infantil diariamente, de segunda a sexta-feira, também das 8h às 11h, na Praça Paulo Terra, no Centro.

Para as crianças, estão disponíveis doses da Pfizer ou da Coronavac, ambas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

É preciso apresentar um documento com foto, um comprovante de residência, o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Vacinação das demais populações-alvo

Já a imunização para as demais populações-alvo – adolescentes, idosos e adultos em geral – é feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, nos seguintes locais:

* Posto de Saúde da Vila Olímpia: Avenida Galileu nº 273 – Vila Olímpia.

* Posto de Saúde de Parada Modelo: Estrada Rio-Friburgo KM 0 – Parada Modelo – próximo ao pórtico.

* Posto de Saúde do Orindi: Rua da Silvana nº 630 – Estrada do Paraíso – Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas: Rua Dois s/nº - Vale das Pedrinhas.

* Praça Paulo Terra: no Centro – próxima à estação de trem Guapimirim.

Para os adolescentes, também estão disponíveis doses da Pfizer ou da Coronavac.

Já para os idosos e a população adulta em geral, estão autorizadas doses da Coronavac, da AstraZeneca, da Janssen ou da Pfizer.