Fotomontagem: as duas imagens foram feitas próximo à Praça da Emancipação, no Centro de Guapimirim - Divulgação

Publicado 14/02/2022 21:43

Guapimirim – Depois de um dia de bastante calor, uma forte chuva caiu em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira (14/7), deixando várias ruas completamente alagadas.

Vários pontos foram afetados, como a Avenida Dedo de Deus, principal via da cidade, além dos bairros Jardim Guapimirim e Sapê, entre outros, com a água invadindo casas e lojas.

Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre vítimas fatais nem danos materiais graves provocados pelo forte temporal.

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), divulgou uma nota nas redes sociais, informando que as equipes das secretarias municipais de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, de Obras e Serviços Públicos, de Assistência Social e Direitos Humanos e a de Ambiente e Sustentabilidade estão mobilizadas para mapear as regiões atingidas e ajudar à população.

“Não tenho palavras pra expressar a tristeza que sinto nesse momento. Um volume gigantesco de água, que prejudicou a vida de vários moradores.

Quero me solidarizar com essas famílias, e dizer que neste momento as equipes da Secretaria de Obras, Defesa Civil, Ambiente e Assistência Social estão mobilizadas para mapear esses pontos e ajudar os moradores no que for possível.

Lugares que nunca alagaram, hoje sofreram com o grande volume de água. Nesse primeiro momento, estamos empenhados em colaborar com esses moradores.

No Centro da cidade, o problema vem de anos. A cidade cresceu e a infraestrutura da rede de águas avançou quase nada. É um grande desafio sanar este problema, mas não medirei esforços para que isso aconteça.

Vou enfrentar isso como o grande desafio do meu mandato, pois acredito que nós podemos conseguir”, disse a mandatária guapimiriense.

Em caso de emergência, de deslizamento de terra próximo a residências, inundações nas mesmas ou desmoronamento, é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199. Em Guapimirim, por exemplo, a população pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (21) 2632-2947.

Em caso de fortes temporais, os órgãos de meteorologia recomendam que os aparelhos elétricos e quadros de energia em geral sejam desligados. É importante evitar ao máximo carregar o celular para não sofrer choque.

Em caso de enxurrada, é recomendado colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos para protegê-los.