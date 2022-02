Imagem ilustrativa de uma roda de capoeira em São Paulo - Elaine Patricia Cruz/Agência Brasil

Imagem ilustrativa de uma roda de capoeira em São PauloElaine Patricia Cruz/Agência Brasil

Publicado 16/02/2022 14:48

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abriu inscrições para aulas de capoeira e de jiu-jitsu e para um torneio de futevôlei.

A idade mínima para a capoeira é de 6 anos, tendo vagas também para adolescentes e adultos. A oferta dessa modalidade de luta acontece uma semana após a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), ter se reunido com representantes de movimentos capoeiristas.

Já para o jiu-jitsu, a idade mínima é a partir dos 10 anos, também com vagas para adultos e adolescentes.

Quanto ao futevôlei, trata-se de um torneio que acontecerá para duplas mistas, no próximo dia 12 de março, e duplas masculinas, no dia 13 do mesmo mês.

As inscrições para todas essas atividades esportivas devem ser feitas junto à referida secretaria, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro, na antiga sede da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.