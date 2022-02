Sirene na ponte sobre o Rio Soberbo - Foto: Izaias França

Publicado 17/02/2022 19:11

Guapimirim – Novas sirenes de alerta de chuvas fortes estão sendo instaladas em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil. A colocação dos equipamentos começou na Barreirinha, nessa quarta-feira (16/2), e coincide com os fortes temporais que a cidade tem enfrentado nos últimos dias.

O anúncio sobre os novos alarmes foi feito pela prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), nas redes sociais. Ela também disse que o Gabinete de Crise – implementado na última segunda-feira (14) e formado por algumas secretarias – está atuando em bairros fortemente afetados pelas chuvas, onde há ocorrências de vias alagadas e deslizamentos de terra, tais como: Barreirinha, Sapê, Status e KM 3, além da Rua Mangaratiba, no Centro.

A líder guapimiriense também contou que a instalação de sirenes em locais de área de risco era uma demanda antiga do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e acrescentou que o governo estadual construirá 40 casas em Guapimirim, as quais serão destinadas às famílias que vivem em áreas de risco.

Na última segunda-feira (14), no intervalo de uma hora e meia, choveu o equivalente ao esperado para 13 dias para o mês de fevereiro.