Esporte é saúde, disciplina e um complemento à educação - master1305 - Freepik - Creative Commons

Publicado 23/02/2022 09:05

Guapimirim – Estão abertas as inscrições para o recebimento de Bolsa Atleta e do Bolsa Técnico 2022 em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ao todo são 20 bolsas disponíveis. A inscrição começou na última segunda-feira (21/2) e vai até o próximo dia 4 de março, devendo ser feita presencialmente ante a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel). Portanto, é preciso ficar atento aos horários de funcionamento, também por conta do período de carnaval.

Recentemente, a Prefeitura de Guapimirim fez um cadastro de atletas residentes na cidade.

Alguns critérios para inscrição

A idade mínima para receber o Bolsa Atleta é de 12 anos. Menores de idade precisarão de autorização dos pais ou de um responsável legal para poder aderir ao benefício.

Um dos critérios para se inscrever aos programas é ter nascido em Guapimirim ou residir no município há mais de dois anos. Ademais, a candidata ou o candidato não pode estar recebendo salário de alguma entidade pela prática de atividade desportiva nem da prefeitura dessa cidade.

O candidato também deve ter registro em alguma federação desportiva oficial no estado do Rio de Janeiro ou em âmbito nacional e apresentar um plano de atividades esportivas para 2022 em eventos regionais, nacionais e/ou no exterior.

O requerente também não pode estar impedido judicialmente de exercer sua função de atleta.

No caso de treinadores que queiram o Bolsa Técnico, por exemplo, será necessário experiência mínima de cinco anos como treinador, ter registro em conselho regional de educação física ou de treinador e também comprovar que continua treinando e/ou participando de competições.

Valor de cada bolsa

Para o Bolsa Técnico, há quatro vagas disponíveis. Cada selecionado receberá a cifra mensal de R$ 750,00 pelo tempo que durar o programa.

Já para o Bolsa Atleta há 16 vagas nas seguintes categorias:

* Atleta Amador: oito bolsas – R$ 650,00.

* Atleta Estadual: quatro bolsas – R$ 750,00.

* Atleta Nacional: três bolsas – R$ 900,00.

* Internacional: uma bolsa – R$ 1.000,00.

O termo de adesão do benefício está previsto para ser firmado até o próximo dia 30 de março. Os bolsistas receberão a ajuda de custo pelos meses que restarem, com término previsto para 31 de dezembro de 2022.

Documentação

Será preciso tirar cópia da documentação solicitada e entregá-la em envelope na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro. Fica na antiga sede da Prefeitura de Guapimirim.

Entre os documentos exigidos estão: cópia do CPF e da carteira de identidade do candidato, comprovante de residência e comprovante de registro de conselho profissional.

No caso de candidatos adolescentes, será preciso também enviar cópia da identidade e do CPF de algum dos pais ou do responsável legal.

No caso dos menores de idade, será aceito como comprovante de residência um comprovante escolar de Guapimirim referente ao ano de 2022 e aos dois anos anteriores.