Fachada da Faetec em GuapimirimDivulgação

Publicado 22/02/2022 14:16

Guapimirim – A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro (Faetec) está com inscrições abertas para o cadastro reserva de contratação temporária de professores e instrutores. Ao todo são 532 vagas, e os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 3,6 mil. O prazo para se inscrever vai até às 19h do próximo dia 2 de março.

No edital não informa para qual unidade o contratado prestará o serviço. Apenas diz que pode haver remoção para qualquer outra unidade de sua estrutura, contanto que seja compatível com a finalidade da contratação.

É sabido que a Faetec está presente em vários municípios fluminenses, tais como Guapimirim, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, Volta Redonda, Petrópolis, Três Rios, entre outros.

As vagas são para os seguintes cargos:

* Professor de Ensino Superior Faetec 40h – 20 vagas – Salário: R$ 3.600,00.

* Professor de Ensino Superior Faetec 20h – 9 vagas – Salário: R$ 1.800,00.

* Professor Faetec I 40h – 243 vagas – Salário: R$ 3.000,00.

* Professor Faetec I 20h – 129 vagas – Salário: R$ 1.500,00.

* Professor Orientador Educacional 40h – 6 vagas – Salário: R$ 3.000,00.

* Professor Supervisor Educacional 40h – 11 vagas – Salário: R# 3.000,00.

* Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I 40 h – 114 vagas – Salário: R$ 2.142,88.

Do total de vagas, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência e mais 20% a negros e indígenas.

A seleção dos candidatos será feita mediante aprovação de títulos, formação acadêmica e experiência descritas em currículo. Os critérios de desempate são: maior pontuação em títulos, maior pontuação em experiência e o candidato mais idoso.

É preciso ficar atento aos prazos, pois, após pré-seleção, os candidatos deverão comparecer ao local indicado pela Faetec para entrega de original e cópia de vários documentos, tais como: carteira de identidade e CPF, carteira de trabalho, PIS/Pasep, título de eleitor e comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais, certificado de reservista ou de dispensa das obrigações militares – isso para os homens –, declaração de imposto de renda, uma foto 3x4, diplomas que comprovem os títulos acadêmicos, atestado de saúde ocupacional – no caso de pessoas com deficiência – etc.