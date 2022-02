Todo o estado do RJ está marcado no alerta laranja - Inmet - Reprodução

Todo o estado do RJ está marcado no alerta laranjaInmet - Reprodução

Publicado 22/02/2022 13:16 | Atualizado 22/02/2022 13:18

Guapimirim – Apesar de o dia estar ensolarado, a previsão é de mais temporal para todos os 92 municípios fluminenses, incluindo Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja – de perigo de chuvas intensas – às 11h da manhã desta terça-feira (22/2), com validade de 24 horas.

De acordo com o órgão federal, poderá chover até 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, falta de luz, descargas elétricas e queda de galhos de árvores.

Na semana passada, Guapimirim enfrentou dois temporais, um na segunda-feira (14) e outro no sábado (19). Nas duas ocasiões, as ruas ficaram inundadas, com o aguaceiro invadindo casas. No primeiro deles, 55 famílias tiveram de deixar os imóveis por conta dos alagamentos e/ou do risco de desabamento.