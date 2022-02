Covid-19: Vacinação para crianças a partir dos 6 anos em Guapimirim continua, nesta quarta-feira (23/2) | Guapimirim | O Dia

Imagem ilustrativa de coronavírus - Fusion Medical Animation - Unsplash - Uso gratuito

Imagem ilustrativa de coronavírusFusion Medical Animation - Unsplash - Uso gratuito

Publicado 23/02/2022 05:10

Guapimirim – Continua a imunização contra o coronavírus (Covid-19) para crianças sem comorbidades, a partir dos 6 anos, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, das 8h às 11h desta quarta-feira (23/2), na Praça Paulo Terra, no Centro.

Hoje (23) também haverá a vacinação ao público infantil no Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas, no Segundo Distrito. Nessa unidade de saúde, a campanha itinerante acontece às quartas-feiras.

E amanhã (24), a campanha itinerante vai até o Posto de Saúde da Vila Olímpia, também no Segundo Distrito, das 8h às 11h. A imunização para as crianças, nessa unidade, acontece às quintas-feiras.

Crianças a partir dos 5 anos com deficiências, imunossupressões e/ou comorbidades podem se imunizar normalmente onde houver vacinação para o público infantil.

É necessário apresentar um documento com foto, a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS e um comprovante de residência.

Já a vacinação contra Covid-19 para os idosos, os adultos em geral e os adolescentes de 12 a 17 anos está disponível de segunda a sexta-feira, também das 8h às 11h, nos seguintes locais:

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.