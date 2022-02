Cada um dos 10 selecionados receberá R$ 11 mil - Divulgação

Publicado 25/02/2022 09:03

Guapimirim – O projeto Caravana Carequinha, de fomento ao circo, prorrogou as inscrições para até a próxima sexta-feira (4/3). O prazo terminaria na última quarta-feira (23/2). Podem participar companhias circenses de 10 municípios fluminenses: Angra dos Reis, Cantagalo, Conceição de Macabu, Duque de Caxias, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio Bonito e São Gonçalo.

O projeto premiará as 10 melhores propostas com R$ 11 mil cada, totalizando R$ 110 mil, é produzido pela Tapume Produções Artísticas, por meio de recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro e da concessionária de energia elétrica Enel.

As companhias circenses terão de comprovar que atuam na área cultural. O edital original previa tempo mínimo de um ano de existência, mas uma errata divulgada posteriormente excluiu o tempo mínimo de experiência no setor. Não serão aceitos microempreendedores individuais (MEI).

A seleção será feita mediante a viabilidade das propostas apresentadas pelas candidatas. A qualidade das apresentações, o histórico de atividades e a relevância da companhia circense para as regiões serão levadas em consideração.

O projeto, que é itinerante, prevê a realização de cortejos circenses em cada uma das cidades citadas entre maio e junho deste ano.

Antes disso, estão previstos o encontro “Articula Circo/RJ”, para março deste ano, com capacitação para as companhias circenses selecionadas, e a gravação de um programa virtual, em abril próximo, em Rio Bonito. Neste evento, as companhias selecionadas terão uma estrutura de circo, com lona, picadeiro, luz, som e camarim.

O nome do projeto é uma homenagem a George Savalla Gomes, popularmente conhecido como Palhaço Carequinha. Filho de trapezistas, dedicou sua vida ao circo. Ele nasceu em 18 de julho de 1915 no município fluminense de Rio Bonito e faleceu em 5 de abril de 2006, em São Gonçalo, no mesmo estado.