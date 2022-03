Agentes do Detro-RJ durante uma fiscalização de ônibus intermunicipais na Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro - Detro-RJ - Divulgação

Publicado 01/03/2022 05:26

Guapimirim – O mês de março começa com uma novidade que não vai agradar aos usuários de transporte coletivo de Guapimirim nem de outras cidades fluminenses. Os ônibus intermunicipais no estado do Rio de Janeiro terão aumento de tarifas nesta terça-feira (1/3). O reajuste foi autorizado pelo Grupo Executivo de Integração de Política de Transportes (Geipot), ligado ao Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ), por meio da Portaria nº 1.645/2022.

Isso significa que o morador de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que precisar ir de ônibus à cidade do Rio de Janeiro, à Magé, a Cachoeiras de Macacu, à Duque de Caxias ou à Teresópolis, por exemplo, vai pagar uma passagem mais cara.

As tarifas terão valores arredondados para zero, cinco ou dez centavos, de acordo com a referida portaria.

Devido à crise econômica, o governo estadual determinou um reajuste menor do que o previsto em contrato. Para os ônibus da Região Metropolitana, o acréscimo percentual será de 10%. Já para os transportes urbanos não metropolitanos, 6,01%, e para os serviços rodoviários não metropolitanos, 4,18%.

Para o aumento tarifário serão levados em conta os preços dos insumos e os indicadores operacionais (tipo de veículo, região por onde circula, quilometragem, média de passageiros transportados etc.).

A alternativa para economizar é utilizar o Riocard, que permite a integração entre ônibus intermunicipais e municipais da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como também de ônibus intermunicipais com trens, metrô e barcas.

Segundo o Detro-RJ, o reajuste na tarifa “se fez necessário, uma vez que a última atualização ocorreu há mais de três anos, em fevereiro de 2019. No período, houve sucessivos aumentos de insumos que incidem sobre a prestação de serviços de transporte coletivo intermunicipal, entre eles, o preço dos combustíveis”.

Se não fosse a crise econômica, a elevação de preços das passagens seria de 18,51% para a Região Metropolitana, 11,13% para os transportes urbanos não metropolitanos e 7,74% para os transportes rodoviários não metropolitanos.

O aumento nas tarifas de ônibus difere da realidade dos passageiros, que enfrentam diariamente ônibus lotados, com várias linhas demoradas e com horários irregulares e alguns veículos em ruim estado de conservação.