A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, e o secretário municipal de Agricultura, Rafael Vivas, visitam a feiraFoto: Izaias França - O Dia

Publicado 27/02/2022 14:25 | Atualizado 27/02/2022 14:33

Guapimirim – A Feira do Produtor Rural de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, se tornou um “point” de entretenimento. Muito mais do que um local para comprar verduras e legumes, é possível encontrar amigos e se divertir com os shows de cantores regionais.

Neste domingo de carnaval (27/2), por exemplo, o show ficou por conta do cantor Xandão. No último dia 20, Írio Lima ficou responsável por entreter o público. E no dia 13 de fevereiro, a missão ficou para o cantor Rogério Nunes.

“Todo domingo minha família e eu estamos na feira. A gente vai comer um pastelzinho e comprar uns produtos orgânicos e valorizar os agricultores locais. Aqui é possível encontrar os amigos e até a prefeita [Marina Rocha] na feira e comprar cervejas artesanais”, comentou a moradora Daniela Morais.

A Feira do Produtor Rural é realizada aos domingos, das 7h às 14h, na praça da estação de Parada Modelo. É promovida pela prefeitura e foi criada ao final do ano passado, por conta das celebrações do aniversário de 31 anos de emancipação municipal de Guapimirim.

Nessa feira é possível comprar produtos orgânicos, ou seja, sem agrotóxicos. O objetivo da feira é incentivar o comércio para que os produtores rurais locais possam escoar a produção. Vários dos alimentos são produzidos no referido município.