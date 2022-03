Modelo de Riocard para estudantes - Riocard - Divulgação

Publicado 08/03/2022 22:32

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá atendimento para emissão do cartão de gratuidade de passagem no transporte público nessa quarta-feira (9/3), das 8h às 16h. O serviço ocorrerá no Centro de Convivência do Idoso e da Juventude, na Rua Eduardo Garcia nº 10, no Centro, ao lado da Praça da Emancipação.

Poderão solicitar o benefício os alunos da rede pública e os idosos a partir dos 65 anos. No caso dos discentes, será emitido o Riocard Estudante, e no das pessoas da terceira idade, o Riocard Sênior.

Para requerer o Riocard, é preciso ter em mãos a original e cópia da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de residência.

O serviço é uma parceria entre o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé (Setransduc) e a Prefeitura de Guapimirim.