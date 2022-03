Operação Carnaval Mais Seguro aconteceu durante todo o feriadão, tanto de dia quanto de noite - SSEOP Guapimirim - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 04/03/2022 13:20

Guapimirim – O carnaval de 2022 em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, não teve registro de ocorrência de furtos nem de roubos. A informação foi confirmada ao O Dia pelo delegado da 67ª DP (Guapimirim), Antonio Silvino Teixeira. Isso é fruto de uma política integrada de segurança entre a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil dessa cidade e as polícias Militar e Civil do Estado do Rio de Janeiro.

É importante destacar que, ainda que tivessem ocorrido delitos de roubo e de furto, se as vítimas não os denunciarem, eles não entram nas estatísticas oficiais.

Mesmo sem os tradicionais festejos, por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), houve reforço na segurança pública no período do dia 25 de fevereiro (sexta-feira) até a quarta-feira de cinzas (1/3), com a Operação Carnaval Mais Seguro, um esforço conjunto do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim.

Ao menos quatro motocicletas de órgãos de segurança pública circularam por Guapimirim em patrulhamento no combate à criminalidade. Os agentes fizeram abordagens preventivas e ostensivas. Cerca de 500 condutores foram abordados em blitz educativas sobre a importância do uso do cinto de segurança e do respeito às leis de trânsito e para coibir o excesso de ruídos no escapamento de motos. Desse modo, policiais e guardas municipais evitaram que se repetisse a baderna ocorrida no natal passado, quando dezenas de motociclistas pilotavam seus veículos com barulho acima do permitido pela legislação, tirando o sossego da população.

Durante a blitz do carnaval, uma moto que tinha sido furtada foi recuperada, segundo a Prefeitura de Guapimirim à reportagem.

“Vamos investir cada vez mais em parcerias integradas entre a Secretaria Municipal de Segurança de Guapimirim e as polícias Militar e Civil para reforçar a segurança pública em nosso município e combatermos a criminalidade e a violência. A Operação Carnaval Mais Seguro foi um sucesso. Alcançamos nosso objetivo de coibir a criminalidade através de blitz, uso de cão farejador e abordagens ostensivas e educativas”, comentou o secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Wallace Gulineli.

A Guarda Civil Municipal de Guapimirim utilizou um cão farejador durante abordagens em veículos e nos ônibus que chegavam ao município. O objetivo era coibir a entrada de armas e drogas nessa cidade. Mesmo sem blocos de rua, a região é bastante visitada por turistas que apreciam as belas cachoeiras guapimirienses e por quem curte um local mais tranquilo para passar o feriadão.