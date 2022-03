A imagem foi feita na madrugada desse sábado no bairro Quinta Mariana - Imagem cedida por Sidnei Sanchez ao O Dia

Publicado 06/03/2022 15:51 | Atualizado 06/03/2022 15:53

Guapimirim – Uma câmera de monitoramento gravou uma cena no mínimo inusitada em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a de uma mula sendo furtada, na madrugada dessa sexta-feira para sábado, 4 e 5 de março, respectivamente.

Pelas imagens nas quais O Dia teve acesso, é possível ver uma pick-up Montana levando a mula por uma corda no bairro Quinta Mariana, ontem (5), às 2h44.

A mula se chama Cambraia e foi adquirida há dois anos por Sidnei Sanchez – conhecido como ‘Nei do Frete’ –, de 52 anos, que trabalha fazendo frete e limpeza de sítios e é morador do bairro Segredo. À reportagem, ele contou que o animal é de estimação dele e da neta.

“Eu estou me aguentando para ver se a pessoa toma consciência e me devolva a mula para que eu possa resgatá-la sã e salva. Eu ralei trabalhando para pagar por ela. Eu peço à pessoa que tenha Deus no coração e me devolva. Esse tipo de coisa pode estar escondido dos olhos do ser humanos, mas no olhos de Deus, não”, disse Nei do Frete.

Na esperança de que o animal seja devolvido, ele ainda não registrou o caso na delegacia. Antes de receber a filmagem, ele pensou que Cambraia tivesse fugido, embora esse tipo de situação nunca tivesse ocorrido desde que comprou a mula.

Quem souber do paradeiro do animal pode contatar Nei do Frete pelos telefones (21) 97511-6074 e (21) 98444-7449.