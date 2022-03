Operação Entulho Zero realizada no Parque São Silvestre, em fevereiro deste ano - Secom PMG - Divulgação

Operação Entulho Zero realizada no Parque São Silvestre, em fevereiro deste anoSecom PMG - Divulgação

Publicado 09/03/2022 17:02

Guapimirim – A Operação Entulho Zero vai passar pelo bairro do Jardim Guapimirim, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, amanhã (10/3) e na sexta-feira (11). Não há informações sobre o horário exato que o serviço será realizado.

Os moradores que tiverem entulho de obras, móveis velhos e galhos de árvore podem preparar os materiais e colocá-los nas calçadas para o recolhimento.

A Operação Entulho Zero é realizada periodicamente pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, passando por vários bairros e teve início em 2021.