O SuperaRJ é destinado a famílias de baixa renda no estado do RJ afetadas pela pandemia de coronavíruslkzmiranda - Pixabay - Creative Commons

Publicado 09/03/2022 16:38

Guapimirim – Moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que tiveram o pedido aceito para receber o SuperaRJ já podem retirar o cartão na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH).

São mais de 700 cartões a serem entregues a seus respectivos beneficiários, segundo a prefeitura.

O SuperaRJ é o auxílio emergencial concedido pelo governo fluminense e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para ajudar às famílias de baixa renda prejudicadas pela pandemia de coronavírus no estado do Rio de Janeiro e que não sejam beneficiárias de programas sociais de distribuição de renda federal e/ou municipal.

A SMASDH funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e fica na Avenida Dedo de Deus nº 1.161, no bairro Cantagalo.