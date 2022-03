Uma apresentação de jongo no Brasil, uma das inúmeras expressões da cultura afrodescendente em nosso país - Iphan - Divulgação

Uma apresentação de jongo no Brasil, uma das inúmeras expressões da cultura afrodescendente em nosso paísIphan - Divulgação

Publicado 11/03/2022 16:58 | Atualizado 11/03/2022 17:03

Guapimirim – Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o Festival Oko Oju Irin, dedicado à cultura afro-brasileira, nos próximos dias 18, 19 e 20, sexta-feira, sábado e domingo, respectivamente. A série de eventos é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

O público poderá assistir a rodas de capoeira e de samba, apresentações de folia de reis, de jongo, afoxé, afro reggae, oficinas de dança africana, de percussão rítmica de terreiro, de comidas típicas, de artesanato, de penteados e de turbantes, entre outras atividades.

Trata-se do primeiro evento dedicado à cultura afrodescendente em Guapimirim patrocinado pela Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020).

Em Youruba, “Oko Oju Irin” significa caminho ferro e faz alusão à estação ferroviária do município e ao orixá Ogun.

Nos dias 18 e 19 de março, o festival acontecerá a partir das 18h, no Espaço BG Fest, na Rua Itacotiara nº 89, no Centro.

E no dia 20, a partir das 16h, no Centro Cultural Municipal, na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro.

O festival é gratuito e aberto ao público.