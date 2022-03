Imagem ilustrativa de máscaras descartáveis usadas contra Covid-19 - wirestock - Freepik - Creative Commons

Publicado 15/03/2022 22:00

Guapimirim – O uso de máscaras em locais abertos e fechados deixou de ser obrigatório em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A medida consta no Decreto Municipal nº 2.067/2022, publicado no Diário Oficial do Município nessa segunda-feira (14/3).

Em locais abertos, é permitida a lotação de até 70% da capacidade do estabelecimento. Já para os locais fechados, até 60%. Em ambas as situações, será necessário respeitar a distância de 1,5 metro entre os indivíduos ou mesas.

A justificativa por parte da prefeitura é a redução no número dos casos de coronavírus (Covid-19) e a campanha de vacinação em vigor. Apesar da flexibilização sobre o uso do acessório, a utilização ainda é recomendada para pessoas imunossuprimidas e com comorbidades de alto risco e por quem não se imunizou, por exemplo.

O decreto mantém ainda o estado de calamidade pública, tendo em vista que a pandemia não acabou, e reforça a adoção de protocolos sanitários como distanciamento social. Nas escolas da rede municipal, por exemplo, a distância entre as mesas dos alunos é de 1,5 metro.

A medida também suspende o acesso a ônibus de turismo sem autorização por parte da Secretaria Municipal de Turismo, a realização de simpósios, entre outros. Os eventos em ambientes abertos como praças e parques precisam de licença municipal.

Com a pandemia de coronavírus em 2020, muitos eventos e espetáculos foram suspensos e as escolas tiveram de suspender as aulas presenciais.