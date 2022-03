Imagem ilustrativa de um homem comprando algo pelo celular e segurando um cartão de crédito - wayhomestudio - Freepik - Creative Commons

Imagem ilustrativa de um homem comprando algo pelo celular e segurando um cartão de créditowayhomestudio - Freepik - Creative Commons

Publicado 15/03/2022 14:42 | Atualizado 15/03/2022 15:07

Guapimirim – Pessoas físicas residentes em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que tiverem débitos pendentes com bancos poderão aderir ao mutirão de negociação de endividados que começa nesta terça-feira (15/3) e é realizada pelo Procon-RJ. A data coincide com o Dia do Consumidor. O evento é presencial e o prazo termina na próxima quinta-feira (17/3). A distribuição de senhas ocorrerá diariamente das 10h às 14h.

Vão participar do mutirão o Banco do Brasil, Banco Pan, BMG, Bradesco, Caixa Econômica Federal (CEF), Itaú e Santander. Será possível negociar dívidas de cartões de crédito, de empréstimos pessoais etc.

Nesse mutirão, o Banco do Brasil atenderá pessoas físicas e jurídicas que tiverem com dívidas mais de um dia de atraso em quaisquer de seus produtos.

O Banco Pan negociará débitos atrasados referentes ao financiamento de veículos.

Bradesco e Santander vão negociar débitos vencidos há mais de 60 dias, segundo o Procon-RJ. Já o Itaú, os atrasados há mais de 90 dias.

Uma exceção é a CEF, que vai negociar também dívidas de pessoas jurídicas e de habitação.

Para negociar, é preciso levar a carteira de identidade e o CPF, além do número da conta corrente ou do cartão de crédito a que se refere o débito e o contrato de empréstimo que será negociado.

No caso de o titular não puder comparecer ao Procon-RJ, basta levar uma procuração devidamente assinada, que pode ser impressa no site do órgão estadual, e a cópia da documentação da pessoa endividada.

O Procon-RJ fica na Avenida Rio Branco nº 25, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ). Para entrar no local, será preciso comprovar estar devidamente imunizado contra o coronavírus.

Poderá participar desse mutirão qualquer pessoa física ou jurídica domiciliada no estado do Rio de Janeiro e a depender do público-alvo que o banco atenderá.

Quem não puder comparecer nesse mutirão do Procon-RJ poderá renegociar débitos durante o mês de março pelo mutirão da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) no portal www.consumidor.gov.br . Quem não tiver computador em casa para fazer um acordo poderá utilizar os do Procon-RJ.