Evento de vacinação contra Covid-19 em GuapimirimSecom PMG - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 18/03/2022 06:04 | Atualizado 18/03/2022 06:13

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Covid-19) continua em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tanto para crianças a partir dos 5 anos quanto para adolescentes, adultos em geral e idosos, das 8h às 11h. Os locais variam a depender dos públicos-alvo.

Para crianças entre 5 e 11 anos, por exemplo, hoje (18/3), a imunização só acontece na Praça Paulo Terra, no Centro. Esse já é um ponto de referência fixo para a campanha.

Já para os adolescentes, adultos em geral e idosos, a vacinação acontece em cinco locais:

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

A campanha está disponível tanto pessoas com comorbidades, deficiências e imunossupressões quanto para quem não se enquadra em nenhuma categoria aqui citada.

É possível receber a primeira, segunda e terceira doses nos locais mencionados. Já os pacientes imunossuprimidos podem ainda receber a quarta dose.

Cabe lembrar que para se imunizar é necessário mostrar a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS, além de um documento com foto e um comprovante de residência.