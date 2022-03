Essa imagem é de outro evento promovido pela Adorável Companhia para a criançada - Tay Queiroz - Adorável Companhia

Publicado 17/03/2022 13:09

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o Adorável Festival de Artes Integradas de Guapimirim, nos próximos dias 26 e 27 de março. Os espetáculos culturais serão promovidos pela Adorável Companhia, com sede nessa mesma cidade, e serão os primeiros a serem produzidos a partir da aprovação de um edital municipal com recursos da Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020).

A festividade de artes cênicas é gratuita, aberta ao público e acontecerá na Praça Paulo Terra, no Centro. Fica bem próxima à estação de trem de Guapimirim.

O público presente poderá desfrutar das seguintes atrações:

* Dia 26/3 – às 10h – Nosso Grande Espetáculo: produzido pela Adorável Companhia.

Numa clara referência ao circo, haverá acrobacias, um pouco de ballet, paródia, comédia e música ao vivo.

* Dia 26/3 – às 12h – Tancarville: produzido por Mariana Pimentel, Mana Lobato e Pedro Leal David.

É um espetáculo de dança contemporânea para crianças que reúne matérias, espaços e sons em um terreno instável que se redefine constantemente. O que tem desaparecido à sua volta? Existe espaço de dentro? Existe espaço de fora? Como podemos cuidar das transformações dos espaços que habitamos?

* Dia 27/3 – às 10h – A Menina Akili e seu tambor falante: produzido por Verônica Bonfim.

A artista Verônica Bonfim mostra para a criançada a sua Oficina Brincante Afroliterária a partir de seu livro “A Menina Akili e seu tambor falante”. A atração foca na identidade afro-brasileira em aspectos como respeito e valorização às raízes.

A Adorável Companhia é comandada por Cecília Viegas e Marcos Camelo e conta com a participação de outros artistas, todos moradores de Guapimirim. Os espetáculos realizados por essa companhia teatral reúnem teatro e ballet clássico e têm por intuito disponibilizar o acesso à cultura para a população.