A arte com argila é um exemplo de artesanato com o uso mecânico e intervenção de mãos humanasLuAnn Hunt - Pixabay - Creative Commons

Publicado 19/03/2022 19:27

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Turismo de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está fazendo o cadastro de artesãos residentes na cidade para que possam participar do Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense (PFAF). Desse modo, os profissionais do setor poderão participar de capacitações e de produções de feiras, por exemplo.

O PFAF é fruto de uma parceria firmada em dezembro de 2021 entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ). O programa contempla 46 cidades fluminenses, entre elas Guapimirim, onde serão realizadas feiras de artesanato.

No primeiro momento, o PFAF visa mapear o artesão fluminense, seu município de origem / atuação e seus trabalhos.

O PFAF descreve o artesanato como obras feitas por artesãos à mão, com o uso de ferramentas ou até mesmo mecânicas, contanto que tenha sido manipulado à mão na conclusão do mesmo.