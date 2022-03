Imagem ilustrativa de uma cavalgada / rodeio - debora171 - Pixabay - Creative Commons

Publicado 23/03/2022 15:49

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a tradicional Cavalgada de São Jorge, no próximo dia 23 de abril. O evento terá apresentações musicais e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca.

Os cavaleiros sairão às 9h de um posto de gasolina no bairro de Parada Modelo, numa localidade conhecida como “antigo posto do Nelson (em alusão ao falecido ex-prefeito Nelson do Posto), e seguirão em cavalgada até o Parque de Exposições, no bairro Cotia, onde vão ocorrer os shows.

Também haverá shows de artistas locais como Romulo & Ricardo, DJ PR, Melk Santana e Charles dos Teclados. O evento é gratuito e aberto ao público.

A data dos festejos coincide com o dia de São de Jorge da Capadócia, padroeiro das cavalarias, dos escoteiros e do Exército brasileiro.

A realização da Cavalgada de São Jorge em Guapimirim só está sendo possível graças ao avanço na vacinação contra o coronavírus (Covid-19) e à redução de casos e óbitos. Por conta da pandemia, não houve celebração em 2020 nem em 2021.

A Cavalgada de São Jorge pode ser uma boa opção para quem não quer curtir o carnaval fora de época que está previsto para acontecer na mesma semana na cidade do Rio de Janeiro. Por conta da pandemia, a tradicional festa do samba foi adiada.