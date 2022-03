Em Guapimirim, os ônibus universitários tem horários específicos de saída e passam por alguns pontos específicos para buscar os estudantes cadastrados - Secom PMG - Divulgação

Em Guapimirim, os ônibus universitários tem horários específicos de saída e passam por alguns pontos específicos para buscar os estudantes cadastradosSecom PMG - Divulgação

Publicado 24/03/2022 12:19

Guapimirim – Desde que retornou no último dia 7 de março, após o auge da pandemia de coronavírus (Covid-19) no Brasil, o Ônibus Universitário em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está atendendo um total de 313 estudantes de nível superior. O serviço é oferecido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com destino a quatro municípios. Os dados foram obtidos com exclusividade por O Dia.

O destino de 176 discentes, mais da metade, é a cidade vizinha de Teresópolis, na Região Serrana. Em Niterói e em São Gonçalo, ambos no Leste Fluminense, são 65 e 44, respectivamente. Já em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, são 28 estudantes.

O Ônibus Universitário está disponível para quem estuda no turno da noite.

Para o município de Teresópolis, por exemplo, os transportes saem a partir da Praça Niterói, em Guapimirim, o das 17h10 com destino à Quinta do Paraíso e o das 17h40 com destino ao Centro / Alto.

Para o município de Niterói, como a viagem é mais longa, os ônibus saem da Praça Niterói, em Guapimirim, às 15h50.

Já para São Gonçalo, a viagem tem início a partir das 16h10, também da Praça Niterói, em Guapimirim.

E para Duque de Caxias, o transporte sai às 16h50, também da Praça Niterói, em Guapimirim.

Mesmo quem mora em locais mais distantes em solo guapimiriense não precisa ir até a Praça Niterói. Os ônibus têm paradas específicas em alguns bairros para que os estudantes cadastrados na Secretaria Municipal de Educação possam ingressá-lo no caminho.