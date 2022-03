Registro de uma das ações de imunização contra Covid-19 em Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Publicado 24/03/2022 07:23 | Atualizado 24/03/2022 07:31

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) continua normalmente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para as diversas faixas etárias em que a imunização é permitida. Isso quer dizer que ainda é possível receber a segunda e terceira doses, mesmo em caso de esquecimento.

Nesta quinta-feira (24/3), por exemplo, a imunização para adolescentes, adultos em geral e idosos acontecerá em cinco locais:

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

A quarta dose está disponível para pessoas imunossupressoras.

Já para as crianças de 5 a 11 anos, a vacinação acontecerá na Praça Paulo Terra e, excepcionalmente às quintas-feiras, também no Posto de Saúde da Vila Olímpia.

As crianças que estão completando 5 anos e que ainda não se vacinaram poderão fazê-lo normalmente.

Para idosos e adultos em geral, estão disponíveis as vacinas da Coronavac, Pfizer, Jannsen e AstraZeneca. Já para crianças e adolescentes, apenas os dois primeiros.

Para todos as populações-alvo, a campanha acontece das 8h às 11h, de segunda a sexta-feira em dias úteis.

Dados da pandemia

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado no último dia 21 de março pela Secretaria Municipal de Saúde, em dois anos de pandemia Guapimirim registrou um total de 9.502 casos confirmados da doença e 206 mortes. No atual momento, há apenas um paciente internado.

Em pouco mais de um ano, desde que se iniciou a vacinação no país, já foram aplicados um total de 106.050 doses de vacina contra o coronavírus para os mais diversos públicos-alvo.